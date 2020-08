Covid in Campania, tamponi nei laboratori: ora la svolta è più vicina

La Campania negli ultimi giorni ha più che raddoppiato il numero dei tamponi di screening effettuati ai viaggiatori di rientro dalla vacanze scegliendo di intensificare i controlli di screening in questa fase in cui intercettare molti asintomatici che hanno contratto il virus nelle occasioni estive di intensa socialità significa arrivare, all'apertura delle scuole e all'autunno con il minor numero di casi attivi. Tamponi che però continuano ad essere preclusi alle strutture private accreditate. Una partita rimasta ferma al marzo scorso quando la Regione esperì un doppio bando Soresa per selezionare laboratori in grado di processare un numero minimo di tamponi giornalieri (prima 500 poi 300) singolarmente o consorziandosi salvo poi congelare tutto a fronte del silenzio del ministero della Salute in risposta ai numerosi interpelli ricolti dalla Regione per stabilire se i tamponi potessero essere attribuiti anche ai privati. In questi mesi le due principali novità su questo fronte sono state il via libera per i centri accreditati ai soli test sierologici su sangue venoso alla ricerca degli anticorspi anti Sars-Cov-2 (he chiunque può effettuare a pagamento a prezzi calmierati in un qualsiasi laboratorio) e il Decreto rilancio che all'articolo 1 prevede che si costituisca una rete di laboratori pubblico privati per i tamponi in ciascuna Regione sotto la guida di un laboratorio pubblico di riferimento (che per la Campania è quello del Cotugno). «Su questa ulteriore possibilità ci stiamo ragionando - fanno sapere fonti di Palazzo Santa Lucia - anche perché ci sono i tamponi commissionati da imprese private per i propri dipendenti, o le società sportive per gli atleti e altri da privati singoli o aziende che sono prestazioni ad interesse privato che i centri accreditati potrebbero fare alleggerendo il sistema pubblico che potrebbe così concentrarsi sul tracciamento». Lavori in corso insomma ma non c'è niente di definito. Certo è che se si andasse verso i tamponi affidati anche ai privati sarebbe una vera e propria svolta.

Intanto a guardare le diverse pagine sponsorizzate su Facebook e su altri social media ci sono importanti laboratori privati accreditati del Sannio, dell'Irpinia e della provincia di Napoli che sbandierano la possibilità di effettuare i tamponi privatamente (al corso mediamente di 80 euro) in base a una fantomatica delibera regionale che altro non è che la selezione e manifestazione di interesse che ha passato al setaccio solo i requisiti per operare ma non autorizzato all'erogazione della prestazione. Essere stato ritenuto idoneo nelle valutazioni del bando Soresa non corrisponde infatti ad una autorizzazione sebbene c'è chi intende invece di essere già autorizzato ad operare in nome e per conto del servizio sanitario regionale. Vediamo ancora fortissime resistenze avverte la Federlab, tra le principali associaizoni di categoria del settore - in settimana ne sapremo certo di più, i tempi di approvazione della Regione dei dispositivi applicativi del Decreto rilancio potrebbero essere lunghi rendendo tale possibilità inapplicabile.



Intanto i 270 postivi di ieri sono stati conseguiti su tanti tamponi di screening: «Questa scelta - avverte- è la migliore in termini di Salute pubblica. In Campania si è scelto di effettuare i tamponi in maniera mirata. Questo aumenta il peso del lavoro territoriale e consente la programmazione del lavoro ospedaliero. Se in primavera nel picco ricoveravamo quadi il 50 % dei positivi di cui 40% in degenza ordinaria e 10% in intensiva oggi ricoveriamo circa il 12% dei positivi e di questi solo il 10 per cento in terapia intensiva ovvero l'1% del totale. Questo forte cambio del profilo dell'epidemia pone specifiche e diverse necessità assistenziali e anche una diversa necessità nel numero dei tamponi».