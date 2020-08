Coronavirus in Campania, 7.315 rientri dall'estero: eseguiti 2.390 tamponi e 125 test sierologici

Continuano i rientri dall'estero in Campania: ecco i dati registrati dalle Asl nel territorio regionale in attuazione dell'ordinanza numero 68 del 12 agosto: all'Asl Napoli 1 2.300 segnalazioni di rientro e 1.556 telefonate di informazioni; all'Asl Napoli 2 1.100 segnalazioni e 385 telefonate di informazioni, all'Asl Napoli 3 806 segnalazioni, a Benevento 316 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni, ad Avellino 748 segnalazioni, a Caserta 818 segnalazioni e 601 telefonate di informazioni e a Salerno 1.227 segnalazioni e 536 telefonate di informazioni per un totale di 7.315 segnalazioni di rientro e 3.318 telefonate di informazioni. Solo nella giornata di ieri sono stati eseguiti 2.390 tamponi e 125 test sierologici.



