Covid in Campania, la protesta dei ristoratori: «Via il coprifuoco, non siamo noi il problema»

Dopo gli appelli e le inutili richieste di incontro con il governatore Vincenzo De Luca, i ristoratori e gli imprenditori hanno deciso di “fare da soli”. Si sono presentati tutti insieme davanti al palazzo della Regione Campania a Santa Lucia per dire “no” alla chiusure di locali, bar e ristoranti. Un flash mob con sedie – distanziate l'una dall'altra – cartelloni e un solo slogan: «Nessuna chiusura per le nostre attività commerciali».

«Non possiamo subire ordinanze scellerate – afferma il presidente di Confcommercio Napoli Carla Della Corte – ed essere esclusi dal processo decisionale. Il presidente De Luca non prende in considerazione le esigenze del territorio e delle associazioni di categoria che potrebbero andare ancora una volta in crisi. Il contenimento del virus non passa per la chiusura degli esercizi commerciali e per questo chiediamo di rivedere le disposizioni e gli orari di chiusura».

Una difficoltà che è già leggibile nei numeri a disposizione degli imprenditori e che fanno rabbrividire. Un miliardo di fatturato perso negli ultimi sette mesi e almeno cinquemila aziende a rischio con trentamila posti di lavoro in bilico.

«Non vogliamo essere penalizzati ancora una volta – afferma il pizzaiolo Ciro Salvo della celebre pizzeri 50 Kalò – anche perché abbiamo tutto l'inverno davanti e se iniziamo così non ci sarà nulla di buono per il futuro. Noi non siamo gli untori o i responsabili di questa situazione. Il problema è altrove, in strada o sui mezzi pubblici. I nostri locali rispettano le normative e le misure di sicurezza e possiamo tranquillamente affermare che non sono luoghi pericolosi per il contagio. La questione va affrontata in maniera diversa e non mettendo in ginocchio centinaia di famiglie che dipendono da un settore già in grave difficoltà».

