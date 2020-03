Coronavirus in Campania, altri 14 contagiati: quattro sono ricoverati in rianimazione

Altre 14 persone positive sono risultate positive al Coronavirus in Campania: il totale passa dei 63 di ieri ai 77 di stamattina facendo impennare la curva dei nuovi contagi di cui alcuni non più riconducibili a precedenti contatti. Segno che il virus ha iniziato a circolare.



I nuovi responsi giungono da una seduta straordinaria, in notturna, delle analisi dei tamponi effettuati al laboratorio del Cotugno e in gran parte prelevati al pronto soccorso del Cotugno ormai sempre più affollato. La provenienza dei nuovi contagi si distribuisce tra le varie province con una prevalenza di Torre del Greco dove si coloca un cluster epidemico e di Caserta che a Bellona vede concentrati più casi. Ma risultano positivi anche napoletani e salernitani.



Sale anche il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione: stamattina sono saliti dai tre di ieri a quattro i pazienti con insufficienza respiratoria che al Cotugno hanno avuto bisogno di un ricovero in rianimazione e altri arrivi da altri ospedali della regione con grave insufficienza respitratoria potrebbero nelle prossime ore avere bisogno di un ricovero nell reparto intensivo per essere intubati o avere un ostegno meccanico alla respirazione a causa della polmonite. Una tendenza che potrebbe saturare la disponibilità di posti intensivi al Cotugno e far scattare l'allerta alla rete di rianimazioni presenti nei policlinici e negli altri ospedali provinciali.

