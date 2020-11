Covid, il sindaco di Napoli de Magistris: Speranza mi ha detto che la Campania è zona rossa, ordinanza non serve più

«Avevo appena firmato l'ordinanza della quale tanto si è parlato in questi giorni e sulla quale abbiamo tanto lavorato con i miei assessori e i miei uffici. Prima di pubblicarla ho voluto chiamare personalmente il ministro Speranza e il ministro mi ha notiziato che la Campania è zona rossa». Lo dichiara il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un video pubblicato su

Facebook, annunciando che non emetterà più l'ordinanza, già firmata.

APPROFONDIMENTI VIDEO Campania zona rossa, de Magistris: ora ristori economici immediati IL MONITORAGGIO Covid Italia, rapporto Iss: indice Rt scende a 1,43 LA STRETTA Campania e Toscana zona rossa. Emilia, Friuli e Marche zona... L'INTERVISTA Covid, Di Maio: «Il governo deve intervenire subito. Al Sud...

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA