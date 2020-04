Stavano percorrendo in mountain bike la strada che conduce al Cratere del Vesuvio in violazione ai decreti 'anti contagiò: per questo motivo due ciclisti sono stati sanzionati dai Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità. L'episodio è accaduto nell'ambito dei controlli estesi a tutto il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, sul rispetto delle norme governative che vietano spostamenti.

«Finché non ci saranno diverse indicazioni da parte del Governo e dalla Regione le attività di escursione, visite guidate e sport all'aperto sono vietate» commenta il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo «Quindi vanno condannati i comportamenti di coloro che in spregio alle indicazioni delle autorità mettono a rischio se stessi e gli altri. Spero che presto potremmo ritornare a fruire delle bellezze naturalistiche del nostro territorio ma per adesso bisogna continuare a rispettare le regole di contenimento del contagio».

