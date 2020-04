Coronavirus: inaugurata a Capri la sede della Protezione Civile

Capri - Nell’era del coronavirus, per fronteggiare le emergenze in corso, il comune di Capri ha inaugurato ieri il Centro operativo di coordinamento comunale della Protezione Civile. La sede degli uffici si trova in via Madonna delle Grazie, a pochi metri dalla chiesetta di sant’Anna, la più antica parrocchia di Capri che sorge nel borgo trecentesco che accolse i primi cittadini capresi.

Gli spazi dell’antico immobile di proprietà del comune che il sindaco Marino Lembo ha destinato a sede del degli uffici della Protezione Civile, saranno anche punto di riferimento per la raccolta e distribuzione di generi alimentari da destinare alla famiglie in difficoltà e per tutte le attività che il comune di Capri ha messo in campo per affrontare il difficile momento dovuto alla pandemia che ha portato allo scoperto anche sull’isola dei vip situazioni di disagio e malessere in varie ambienti della cittadinanza e fra i tanti abitanti extracomunitari che lavorano sull’isola azzurra. Ultimo aggiornamento: 16:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA