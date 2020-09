Coronavirus, 5 contagi a Monte di Procida: positivo anche un marittimo

Altri cinque contagi da Covid 19 a Monte di Procida, di cui un marittimo lontano dalla cittadina flegrea. Lo ha comunicato il sindaco, Giuseppe Pugliese, dopo averne ricevuto notizia dal Dipartimento di Epidemiologia dell’Asl Na2 Nord.

«Li ho sentiti tutti, stanno bene e sono in isolamento domiciliare secondo i protocolli sanitari - afferma - Anche in questo caso, naturalmente, si sta procedendo alla ricostruzione dei contatti. In più, purtroppo, ho saputo che un marittimo, che non torna a Monte di Procida da diverse settimane, è risultato positivo. A loro tutti va la mia vicinanza, quella dell’amministrazione tutta e della comunità di Monte di Procida». In totale in città ci sono 9 casi positivi. «Sono in continuo contatto con gli altri enti, con il Coc e con il comitato tecnico scientifico da noi istituito durante la fase acuta dell'emergenza Covid. Insieme a loro mi sto confrontando sugli ulteriori provvedimenti da adottare a tutela della comunità – aggiunge il primo cittadino -. Per il momento ho deciso di lasciare in vigore l'ordinanza da me disposta sabato, che prevede tra l'altro la sospensione degli eventi e l'obbligo della mascherina anche all'aperto, nei luoghi in cui possono crearsi assembramenti o dove è difficile mantenere la distanza interpersonale».

Disposti controlli per il rispetto delle norme vigenti da parte dei volontari della Protezione civile Falco. A Bacoli, invece, quattro persone sono guarite dal Coronavirus. Due i nuovi contagi.



