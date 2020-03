LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ischia hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità due persone – un uomo e una donna – che erano in strada nonostante il divieto imposto dal governo per evitare il contagio., ha incontrato la cliente consegnandole 4 bustine di marijuana di libera vendita. i carabinieri li hanno visti e li hanno controllati: hanno constato che la “merce” consegnata fosse di libera vendita ma anche che i due stessero in strada senza alcun giustificato motivo. I militari segnaleranno l’esercizio commerciale alla prefettura per la sospensione della licenza.