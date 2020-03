Coronavirus, c'è un caso positivo a Ischia: è un turista di Brescia, presidiato un hotel

Ad Ischia si registra un primo caso di contagio da coronavirus, per il quale si attende la conferma definitiva da parte dell'Istituto Superiore della Sanità. Si tratta di un uomo arrivato sull'isola in vacanza da Brescia e che alloggiava in un hotel di Forio; attualmente è ricoverato all'ospedale Rizzoli e nelle prossime ore potrebbe essere trasferito all'ospedale Cotugno di Napoli. Per precauzione al momento la struttura alberghiera viene presidiata dalle forze dell'ordine.

