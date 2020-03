Coronavirus a Ischia: niente mascherine, raccolta rifiuti sospesa

Da questa mattina è sospesa quasi del tutto la raccolta dei rifiuti a Barano d'Ischia, dove i dipendenti della Barano Multiservizi si sono astenuti dal lavoro per mancanza delle mascherine. L'azienda comunale che gestisce il servizio di nettezza urbana ha comunicato di aver provveduto nei giorni scorsi a fornire diversi dispositivi di protezione ma che al momento le mascherine sono pressoché irreperibili in commercio ed ha quindi preso atto della volontà della maggioranza dei lavoratori di non effettuare la raccolta e lo smaltimento.

Per evitare l'accumulo dei rifiuti, già in corso in alcune zone del comune, la Barano Multiservizi provvederà alla rimodulazione del servizio sul territorio con i dipendenti disponibili.

