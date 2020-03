LEGGI ANCHE

Il Ministero della Difesa ha autorizzato l'utilizzo del, lo stabilimento balneare militare che sorge nel centro di, quale struttura da destinare per la quarantena o la degenza nel caso di aggravamento della emergenza da corona virus sull'isola.e ieri è stata oggetto di un sopralluogo dell'Asl per accertarne la fruibilità in relazione alla esigenze sanitarie. «Speriamo di non dover far ricorso a quest'immobile ma intanto dobbiamo lavorare per non farci trovare impreparati», spiega il sindaco di Casamicciola Castagna che per primo aveva avanzato la richiesta al Ministero e che preannuncia una lettera al governatore De Luca in cui chiederà l'allestimento di una nave ospedale nel porto di Napoli, sulla scorta di quanto fatto a Genova.