Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, ha firmato un'ordinanza per prolungare la chiusura di tutte le scuole del comune isolano sino al prossimo 8 dicembre. Nel testo del provvedimento Ferrandino afferma che c'è «necessità di garantire un arco temporale idoneo a consentire lo svolgimento ed il completamento dello screening volontario (effettuato con tamponi antigenici dalla ASL) dedicato alla popolazione scolastica» e che la sospensione delle attività didattiche in presenza servirà per scongiurare il contagio negli ambienti pubblici chiusi. Nei giorni scorsi lo stop alla didattica in presenza per il comune ischitano era stata già disposta, in prima battuta fino al 29 novembre ed in seguito prorogata sino al 3 dicembre; secondo l'ultimo report della ASL Napoli 2 diffuso il 25 novembre nel comune di Ischia si contano 165 positivi mentre sono 484 quelli nell'intera isola.

