Coronavirus in Campania, Sos delle guide ambientali: «Un anno perso, aiutateci»

La convocazione urgente di un tavolo di confronto interprofessionale da istituire sia a livello nazionale che regionale, per definire i protocolli che traghetteranno le attività alla ripresa prevista dalla fase due dell’emergenza. E’ quanto chiedono, a gran voce, le guide ambientali turistiche - escursionistiche professioniste, che a causa del Coronavirus hanno visto dimezzare i loro profitti. A farsi portavoce delle istanze della categoria è Stefano Prota, vicepresidente con delega all’innovazione dell’associazione LAGAP, che invita il Ministero dei Beni Cuturali e, per la Campania, il presidente Vincenzo De Luca, a dare ascolto alle loro proposte per evitare che il danno economico subito dal settore si protragga fino al 2021.



«Come guide iniziamo a lavorare ad aprile, i più fortunati a marzo, e andiamo avanti con i due mesi forti che sono da maggio ad agosto. Ma così rischiamo di iniziare a lavorare ad aprile 2021 - spiega preoccupato Prota - già si è perso tutto il periodo delle gite scolastiche, e se si va oltre luglio perdiamo l’estivo».

Per la categoria anticipare un impegno economico sulle attività del 2021, non avendo praticamente lavorato nemmeno un giorno nel 2020, diventerebbe un’impresa dura. E la stessa difficoltà potrebbe ripercuotersi su tutto l’indotto del turismo, comprese agenzie e tour operator.



E’ per questo che per Prota è immediatamente necessario aprire un dialogo tra le istituzioni e tutti i professionisti dell’accompagnamento. «Bisogna parlarne ora - avverte - Si deve iniziare a pensare di sviluppare insieme al Mibact un protocollo per l’apertura in sicurezza delle attività». Non un passo più lungo della gamba, ma una misura utile affinché non vengano ratificate linee guida «che non siano corrispondenti alla realtà fattiva della professione».



Indicazioni che, secondo le guide, non dovrebbero essere troppo difficili da definire vista la specificità del tipo di attività: l’escursionismo prevede una distanza mediamente di tre metri uno d’altro, in canoa della lunghezza dell’imbarcazione stessa, e sott’acqua si utilizzano maschere e boccagli. «Il problema potrebbe riguardare la disinfezione – sottolinea Prota – che in alcuni casi però ha già degli standard molto alti».



Una finestra di dialogo è stata già attivata con il ministero dell’Istruzione, al quale le guide hanno richiesto il congelamento dei bandi relativi al 2020. «Siamo in contatto con il sottosegretario Giuseppe De Cristoforo che ha dichiarato massima sensibilità agli aspetti riguardanti i bandi vinti ed i viaggi di istruzione - afferma Prota - per i quali purtroppo non é stata possibile la riprogrammazione».



E l’ultimo, ma non meno importante appello la categoria lo invia al governatore della Campania, affinché ci si adoperi tempestivamente a effettuare sopralluoghi suoi luoghi della regione solitamente mete di turismo ambientale, per valutare le modalità di un ritorno al lavoro.

«A De Luca chiedo di rendersi protagonista della riprogettazione del futuro delle professioni turistiche In Italia - dice Prota - proteggendo chi in questo settore investe e combattendo con la risolutezza che da sempre gli appartiene la indecente consuetudine delle associazioni di comodo alternative ai percorsi di legalità professionale».