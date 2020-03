Coronavirus, in vacanza da casa: le meraviglie di Capri viste dall’alto con il drone

Le bellezze dell’isola di Capri viste dal drone dell’imprenditore anacaprese Fabrizio Brunetti. Dal faro, passando per il belevedere della migliera, gli iconici faraglioni in un’insolita prospettiva aerea, per concludersi con le ville storiche di Tiberio, Villa Lysis e Villa Jovis. Straordinarie immagini dell'isola nel video postato dall'impreditore in rete da mostrare agli amanti ed ai frequentatori dell'isola, sperando che finisca presto questo periodo e Capri ritorni ad essere la loro meta di vacanza preferita.



