Coronavirus a Lettere: ancora una settimana di dad per le scuole del Comune

Ancora una settimana di dad per le scuole di Lettere. L'annuncio, poco fa e' del sindaco Nino Giordano, che anche on line aggiorna la popolazione del piccolo centro dei monti Lattari delle ultime disposizioni in collaborazione con l'Asl, mettendo in campo prudenza e rigore.



Da fine ottobre le scuole infatti hanno fatto registrare un'impennata di casi di covid che ha costretto prima alla quarantena alcuni e poi alla dad tutti gli studenti e docenti del Comune del napoletano.

Una situazione critica con 37 positivi nel piccolo centro abitato che gli esperti si augurano tornerà presto alla normalità con il rispetto delle norme di sicurezza anticovid. Intanto l'invito del primo cittadino è di non intasar le linee telefoniche Asl.