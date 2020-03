Coronavirus, al Loreto Mare di Napoli dopo il raid arrivano mille mascherine da Italian Forum Export

LEGGI ANCHE

Nel corso della mattinata odierna l’, ha fatto avere al direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva un dono molto importante che sarà destinato al Loreto Mare (ospedale riconvertito per la lotta al Covid-19). Alla sede della direzione generale ASL del Frullone sono infatti arrivate ben 1.000 mascherine di protezione individuale, che saranno immediatamente messe a disposizione del personale in servizio.. «Un gesto che ci restituisce entusiasmo - commenta Verdoliva - dopo il brutto episodio che ha coinvolto il Loreto Mare la scorsa settimana». Proprio la cronaca di un furto tanto becero quanto duro per il suo impatto emotivo ha spinto l’Italian Forum Export ad acquistare e a donare le 1.000 mascherine per sostenere la lotta della Regione Campania contro questa epidemia.