Coronavirus, il calvario della Bossa: «Io esiliata in Turchia, non posso più tornare a Napoli»

Da 16 giorni aspetta di poter tornare a casa, in Italia. Luisa Bossa, ex sindaco di Ercolano ed ex parlamentare del Pd, è da oltre due settimane in Turchia: la decisione di sigillare il paese verso 20 destinazioni estere (tra le quali l'Italia) imposta dal presidente turco Tayyip Erdoan l'ha colta di sorpresa.

«Ora - spiega al telefono al Mattino - io e mio marito non sappiamo più che cosa fare: abbiamo contattato anche la Farnesina, ma ci hanno risposto che i rimpatri sono garantiti solo per un numero congruo di connazionali, almeno 20-25».



È veramente una vicenda surreale, quella che vede protagonista l'ex sindaco da sempre in prima linea contro la camorra. «scorso per motivi familiari; qui lavora mio figlio, specialista in educazione che lavora per un'agenzia delle Nazioni Unite. Dopo Natale la tata che accudiva i suoi figli non si era più presentata a casa, e per dare una mano coi bambini avevo deciso di raggiungerli».

A inizio febbraio il Coronavirus non era ancora lo spettro che si presenta oggi in Italia, in Europa e nel mondo. Imprevedibili, dunque, le conseguenze che - alla fine - hanno portato a questo esilio involontario.

«Avevamo, io e mio marito, già il biglietto del ritorno in tasca. Saremmo dovuti partire per Napoli con il volo diretto della Turkish Airlines il 4 di marzo. Invece, con il dilagare della pandemia, qualche giorno prima del 20 febbraio Erdogan ha chiuso le frontiere turche verso una ventina di Paesi, tra i quali il nostro. Qui si diffondevano le notizie del dilagare del Covid 19 in Lombardia e altre regioni, rilanciate dalle televisioni e dai giornali. Da quel giorno è iniziata la mia, la nostra odissea».



Situazione a dir poco complicata. Difficile uscire dal labirinto turco. Bossa ci ha provato, in questi giorni: «In questa situazione internazionale, che si fa di ora in ora e di giorno in giorno sempre più complicata, c'era solo una speranza: quella di deviare il percorso del ritorno a Napoli attraverso un lungo giro attraverso altre destinazioni. La più agevole, si fa per dire, era quella di prendere almeno tre voli interni per poi approdare in Ucraina, da lì attendere una coincidenza verso Fiumicino e poi, finalmente, a Napoli. Per il momento ci abbiamo rinunciato. Ma presto, forse, dovremo prendere il coraggio a due mani e muoverci, prima che chiudano anche i voli verso Kiev».

Ogni giorno l'ex deputata compone il call center della Turkish Airlines (che fino a prima della decisione del sultano turco garantiva voli diretti Istanbul-Napoli Capodichino); e puntualmente si sente rispondere che non ci sono, né ci saranno nel medio termine, possibilità di essere riprotetti su voli magari anche di altre compagnie dirette verso l'Italia.

In questa non facile situazione nulla, come detto, pare possa fare anche il ministero degli Esteri italiano, pure alle prese con molte altre situazioni di difficoltà in cui versano molti nostri connazionali all'estero.

