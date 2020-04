LEGGI ANCHE

Sant’Anastasia. La frazione di Madonna dell’Arco è blindata già da sabato per effetto dell’ordinanza del governatore De Luca. Impediti gli accessi alla cittadella Mariana, con presidi di carabinieri, polizia locale, protezione civile.. O meglio, sarà virtuale. Alle 3 del mattino padre Alessio Romano, priore dei Domenicani, spalancherà in solitudine le porte del Santuario e si inginocchierà, in rappresentanza di tutti i devoti alla Vergine.Dopo il rituale e l’offerta sarà celebrata la prima Messa, altre seguiranno alle 8, 30, alle 11, alle 16, 30 e alle 19, 30 sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook del Santuario. Intanto, alcuni «battenti» hanno esposto gli stendardi ai balconi delle proprie case, in una sorta di flash mob a distanza a Napoli e provincia.