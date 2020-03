Coronavirus nella casa di riposo di Madonna dell'Arco: morta un'altra anziana, già due casi accertati

Un'altra morte ieri, nella residenza sanitaria per anziani tenuta dai padri domenicani di Madonna dell'Arco. Sei decessi in due settimane, ma la donna spirata ieri pomeriggio era la sola che da giorni presentava sintomi, tanto da spingere il suo medico curante a chiedere per lei, otto giorni prima, un tampone. Glielo hanno fatto, alfine. Ma solo la sera prima che morisse, dopo altri cinque passati a miglior vita. Non ha potuto conoscere il risultato.

Intanto però domenica scorsa furono effettuati altri tre tamponi, tutti sulle salme dei degenti deceduti nelle ore precedenti. Ebbene, due di quegli esami sono positivi al coronavirus, uno no. Dei tre decessi avvenuti domenica, uno non ha alcun collegamento con il Covid19, due invece sì. Altri risultati arriveranno nelle prossime ore. La struttura sanitaria dei domenicani è in quarantena fiduciaria ma tutto fa pensare che già da stamane diverrà obbligatoria. Dovranno restare nella residenza degenti, personale sanitario, parasanitario ed ausiliario e ricostruire poi tutti i contatti, le visite dei parenti, quelle dei medici di base.

Tra i contatti c'è anche padre Alessio Romano, così come c'è il cappellano della struttura, padre Luca. Ad entrambi saranno fatti i tamponi, nel frattempo si sono già isolati da tutti gli altri confratelli, nelle proprie stanze del convento. «Sono molto rattristato dice padre Alessio almeno una parte di tutto ciò si poteva evitare se il tampone richiesto molti giorni fa fosse stato eseguito subito ma comprendo che ora l'Asl sia subissata di richieste. Noi seguiremo tutti i protocolli già del resto messi in atto dopo i primi decreti. Quanto a me, non sono preoccupato. Dai primi di marzo prendo precauzioni ed evito ogni contatto per tutelare i confratelli, alcuni dei quali sono anziani e malati». Prega padre Alessio, e dà appuntamento ai fedeli per una diretta streaming alle 15 di oggi, sulla pagina facebook del Santuario. Oggi è l'anniversario del quarto miracolo della Madonna dell'Arco, quello delle stelle, che risale al 25 marzo 1675. «Ci affidiamo alla Mamma dell'Arco», ripete il priore.

