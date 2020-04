Coronavirus nel Napoletano e consegna dei pacchi, il raduno allo stadio scatena la polemica

LEGGI ANCHE

«La Pasqua solidale», iniziativa promossa dall'amministrazione comunale, si è trasformata in un evento contrassegnato dalle polemiche. Il sindacoè stato bersagliato dalle critiche nelle ultime ore, per aver indetto - per la giornata di Pasqua - un raduno all'esterno dello stadio comunale, dove in tarda mattinata si procederà alla consegna di circa mille pasti per le famiglie indigenti del territorio. Una scelta che fa discutere e che ha alimentato un dibattito a mezzo social. Sul piede di guerra associazioni di volontariato, utenti social e forze politiche. «È una scelta inspiegabile, incomprensibile - tuonano decine di commentatori Facebook e i rappresentanti dell'associazione Zefiro -. Radunare centinaia di persone all'esterno dello stadio cozza contro ogni principio di buonsenso.e, come se non bastasse, mortifica la dignità delle persone indigenti. La consegna dei pasti, con l'ausilio della protezione civile, dei carabinieri, dei vigili e dei volontari dell'associazione, potrebbe essere effettuata tranquillamente a domicilio, preservando in tal modo la privacy delle famiglie coinvolte». Accenti fortemente critici anche da Fratelli d'Italia, Potere al Popolo e dal Partito democratico, il partito del primo cittadino. «Siamo nettamente contrari - sottolinea il consigliere e presidente del consiglio comunale Domenico Paragliola -. Al sindaco abbiamo espresso le nostre perplessità, ma le nostre richieste sono rimaste lettera morta. Superata l'emergenza Covid-19 - aggiunge Paragliola, esponente dei democratici e decano dei consiglieri del comune di Marano - occorrerà mettere le cose in chiaro con chi governa la città». Rincarano la dose gli esponenti di Fratelli d'Italia: «Il sindaco dimentica di essere la massima autorità sanitaria della città, si tratta di una decisione a dir poco allucinante».«La Pasqua solidale è evento organizzato in collaborazione con le parrocchie. Adotteremo tutte le misure necessarie per disciplinare l'afflusso ed evitare assembramenti». Ma la polemica non si smorza: alcuni cittadini, infatti, hanno annunciato esposti in prefettura, altri invece chiedono l'immediato intervento del governatore Vincenzo De Luca.