dove un medico è risultato positivo al Coronavirus. L'interdizione dell'area per i ricoveri e della sala operatoria, è stata attivata ieri pomeriggio ed è proseguita fino a stasera per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti, ora nuovamente accessibili.accusando febbre e sintomi per cui aveva richiesto di eseguire il tampone al proprio domicilio. Durante l'autoisolamento, come prevedono le procedure, il medico aveva richiesto all'Asl Napoli 1, l'esecuzione del tampone così tra l'effettuazione e l'attestazione dell'esito, il sanitario è rimasto a casa 14 giorni, ricevendo risposta negativa. Per questo il dottore aveva ripreso a lavorare, convinto di star bene.era stato sottoposto ai test rapidi che la direzione presidiale svolge in maniera ciclica e costante per monitorare lo stato dei dipendenti. A quel punto, il test ha rilevato la presenza degli anticorpi attivati dal Covid-19 e il dottore, sottoposto subito al tampone rinofarigeo al Cardarelli, è risultato positivo e dunque, nuovamente in quarantena, stavolta con la certezza sulla presenza del virus.infettivologo del presidio e componente dell'Unità di crisi regionale attivata per l'emergenza Coronavirus. «Il primo tampone potrebbe non aver dato esito positivo a causa di una bassa carica virale o dell'assenza di tale carica nella parte alta del corpo, circostanza che invece si è verificata nel secondo tampone - spiega Perrella- ad esempio nel secondo caso, anche un colpo di tosse avrebbe potuto far concentrare la carica virale dove poi è stato eseguito il tampone».L'episodio, ha messo in moto sia la ricerca epidemiologica da parte dell'Asl per ricostruire i contatti del dottore sia l'attivazione del medico del lavoro del Cardarelli per eseguire tamponi e accertamenti ai sanitari venuti in contatto con lui. «Attualmente sono 15 i casi in valutazione per Coronavirus al Cardarelli , di cui 7 contagi accertati e il resto pazienti sospetti Covid-19 » conclude Perrella.