Coronavirus, Montezemolo dona 50mila euro al Comune di Anacapri

Anacapri. Coronavirus: in seguito alla grave crisi che ha colpito l’Isola Azzurra, si allunga l’elenco delle donazioni a favore delle famiglie isolane in difficoltà. Dopo l’annuncio della donazione di 200.000 euro effettuata da Diego Della Valle a favore dei Comuni di Capri ed Anacapri, il Vicesindaco di Anacapri, Francesco Cerrotta, ha ricevuto la comunicazione di un’altra donazione, questa volta da parte di Luca Cordero di Montezemolo, che ha versato la somma di 50.000 euro sul conto di solidarietà attivato dall’Amministrazione anacaprese a supporto dei propri cittadini duramente colpiti dalla crisi economica causata dall’emergenza Covid-19. Le somme raccolte saranno difatti prontamente ridistribuite per l’emissione di buoni spesa ed altri aiuti economici utili alle fasce più deboli per fare fronte al periodo di difficoltà portato dall'inaspettata crisi sanitaria, ormai in espansione a livello mondiale. Anche Montezemolo fa parte di un nutrito gruppo di imprenditori che ha scelto l’Isola Azzurra come buen retiro nel quale trascorrere tranquilli periodi di vacanza insieme alla propria famiglia. Nel ricevere personalmente l’annuncio delle generose donazioni, che si moltiplicano di ora in ora, il Vicesindaco Cerrotta ha tenuto a ringraziare i donatori “per il grande senso di appartenenza e lo straordinario spirito solidale dimostrato nei confronti del paese e della sua gente”.

