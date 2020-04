Coronavirus, morto 89enne: è la quinta vittima della casa di riposo di Ercolano

Sale a cinque il numero dei decessi tra i pazienti positivi al Covid-19 della residenza per anziani «Villa delle Camelie». È appena deceduto all’ospedale Maresca dove era ricoverato in codice rosso F.V., 89enne malato oncologico metastatico e positivo al Covid 19, ex insegnante di Ponticelli. Solo due giorni fa era morta sempre al Maresca D.d.D. 93enne di Ercolano pure positiva al virus.



Prima di lei erano morti a marzo P.E.L 73enne ex medico e M.P. 90enne, entrambi di Torre del Greco e positivi al virus, e il 30 marzo era deceduto, improvvisamente, nel suo letto della struttura M.S., 87enne di Portici. L’avevano scoperto gli operatori sanitari quando gli avevano portato la colazione. Dopo il decesso dell’87enne la procura di Napoli ha aperto un’inchiesta e la salma dell’uomo è, attualmente, in attesa dell’esame autoptico e del tampone all’obitorio del Policlinico. Altri due ospiti della residenza G.P. 81enne di Ercolano e C.M. 86enne di Portici sono attualmente in ospedale al Covid Hospital di Boscotrecase. Mente nella residenza sono isolati perchè positivi al Coronavirus altri 4 pazienti e il direttore Salvatore Liguori.



Ultimo aggiornamento: 23:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA