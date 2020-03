Potrebbe essere morto a causa del coronavirus un uomo ricoverato ieri all'ospedale San Paolo che ha accusato febbre e indufficienza respiratoria con polmonite. Dopo il prelievo di un tampone farigeo la direzione sanitaria è ora in attesa del responso al test specifico effettuato presso il laboratorio di virologia dell'ospedale Cotugno. Il paziente era ricoverato in medicina di urgenza.













