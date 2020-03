Coronavirus, a Villaricca primo decesso: muore uomo di 75 anni. Tampone positivo a 4 giorni dalla scomparsa

LEGGI ANCHE

Primo decesso nel comune di Villaricca.Il tampone, risultato positivo, è stato effettuato post mortem su una persona deceduta nei giorni scorsi. L'uomo aveva 75 anni. La famiglia della vittima è stata posta in isolamento precauzionale.Casi in aumento, nella giornata di oggi, sono stati riscontrati anche nei limitrofi comuni di Quarto (otto in totale), Qualiano (otto) e Mugnano (sette), dove qualche settimana fa si è registrato anche il decesso di un anziano di 88 anni.