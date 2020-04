Coronavirus, in fuga da casa per andare a bere una birra: maxi multa per due giovani

Circolavano a bordo di uno scooter moto sotto sequestro amministrativo, con il conducente senza patente e senza il casco protettivo. Due 37 enni di Napoli sono stati fermati dalla polizia nel pomeriggio di ieri in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta. I due - hanno detto ai poliziotti del commissariato San Paolo di essere usciti per bere una bottiglia di birra. Ma il conducente è stato multato per 7.200 euro per guida senza patente, senza casco e per aver utilizzato un motoveicolo sotto sequestro e privo di assicurazione. Per entrambi inoltre è scattata la sanzione per violazione della normativa anti-epidemia. © RIPRODUZIONE RISERVATA