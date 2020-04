Primo decesso ad Acerra. Si tratta di un anziano che ha contratto il Covid 19 nell’ospedale di Pozzuoli dove era stato precedentemente ricoverato per curare un’altra patologia. L’uomo, che aveva 78 anni, era rientrato nella sua abitazione in una popolosa frazione semirurale di Acerra nei giorni scorsi dal nosocomio puteolano dove si è creato un focolaio di Coronavirus che ha contagiato 50 persone, di cui 12 pazienti. Ed è stato proprio per questa ragione che l’anziano si era sottoposto al tampone che purtroppo era risultato positivo. Stamattina l’uomo è purtroppo morto.

A darne l’annuncio è stato il sindaco Raffaele Lettieri: “Purtroppo questa mattina ho ricevuto la dolorosa notizia. Ci uniamo tutti intorno alla sua famiglia nella speranza che sappiano trovare negli insegnamenti che questo uomo gli ha lasciato la forza per superare questo grande dolore. La situazione è grave e seria. Bisogna stare a casa e rispettare le regole. Non possiamo fare diversamente, anche nel rispetto di chi in questo momento soffre, è malato, combatte la sua battaglia o deve piangere la scomparsa di un proprio caro”.

Ad Acerra ci sono 14 ammalati di Covid 19; due operatori sanitari, di cui uno impegnato nell'assistenza degli anziani della casa di ospitalità di Madonna dell'Arco e l'altro proveniente da un ospedale lombardo ed in trasferimento a Napoli, invece sono guariti dal virus dopo tre settimane di quarantena.

