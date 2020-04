Un’altra vittima a Torre del Greco, non ce l’ha fatta C.R. 60enne del quartiere di Sant’Antonio. L’uomo, marittimo, era stato ricoverato in ospedale dove è morto, per il peggioramento delle sue condizioni. Tutti i suoi familiari sono risultati positivi al virus e sono in isolamento domiciliare. La vittima era stata sottoposta anche ad un intervento chirurgico.

In lutto la comunità religiosa della chiesa di Sant’Antonio gestita dai Frati Francescani, il 60enne era un parente di uno dei frati. Un’altra tegola per la città corallina che ad oggi conta 19 decessi legati al Covid -19. Eppure negli ultimi giorni le notizie erano positive: nessun nuovo contagio e 41 guariti mentre i positivi attuali restano 30.

