LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle mutande bianche esposte in Veneto in segno di protesta contreo il Governo, alle mutande blu esposte a Castellammare.. Più della metà degli esercizi di ristorazione a Castellammare hanno scelto di non aprire, pochissimi i bar che hanno alazato le saracinesche per le consegne e molti potrebbero proprio non riaprire più."Lo Stato ci ha lasciato in mutande" recita il cartello, una dimostrazione chiara dello stato del commercio . La protesta del titolare del bar Diana arriva dopo il grido di allarme di colleghi che hanno già annunciato licenziamenti necessari per portare avanti l'attività.