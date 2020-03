Coronavirus, napoletani bloccati all'estero: un'odissea tra visti e divieti

Tornare a Napoli dell'estero è complicato e difficile, lo sanno bene le centinaia di ragazzi dell'Erasmus che si sono ritrovati d'improvviso in Paesi con frontiere chiuse e voli cancellati. Lo sanno altrettanto bene i lavoratori, soprattutto quelli giovani, che si sono ritrovati con gli uffici chiusi e la necessità di rientrare in Patria, perché senza stipendio non si riesce ad andare avanti, soprattutto quando si vive all'estero.

Chi ha bisogno di consigli immediati li trova sul sito web della Farnesina: alla sezione viaggiare sicuri un canale dedicato esclusivamente all'emergenza coronavirus.



Punto di riferimento per chi si trova all'estero sono le ambasciate d'Italia. Attualmente ogni rappresentanza tricolore è attiva 24 ore su 24 per rispondere alle esigenze degli italiani che hanno bisogno di rientrare in patria. Con metodica puntualità sui siti web delle ambasciate viene segnalata ogni singola possibilità offerta per il rientro in Italia, a partire dai voli aerei sempre più radi, passando per interminabili percorsi ferroviari fino alle ipotesi dei viaggi in nave. Sono disponibili anche lunghe liste di documenti da scaricare e compilare per superare i controlli di viaggio sia nei Paesi ospitanti che all'arrivo in Italia. Ovviamente il rientro direttamente a Napoli è complesso, la maggior parte dei viaggi di ritorno è concentrata su Roma, così c'è bisogno di chiamare i parenti per farsi raggiungere e trasportare, finalmente a casa, a Napoli.

Particolarmente in difficoltà sono gli studenti partiti per il progetto Erasmus che si trovano in giro per il mondo. All'inizio di questa settimana se ne contavano circa 100mila sparsi ovunque nel globo, con particolare concentrazione in Francia, Spagna e Gran Bretagna per quanto riguarda il continente europeo e Canada, Stati Uniti e Australia nel resto del Mondo.

Si tratta di giovani dalle età più svariate, da quelli che frequentano il liceo agli universitari, e per ciascuno di essi ci sono famiglie in apprensione qui a Napoli. Attualmente tutte le università e gli istituti scolastici hanno comunicato la chiusura temporanea del progetto e hanno invitato gli studenti a rientrare; nei giorni iniziali della diffusione della malattia, però, non c'è stata univocità di decisioni: soprattutto quando in Italia il contagio è esploso mentre nel resto d'Europa sembrava che fosse lontano, tanti giovani hanno scelto deliberatamente di non tornare a casa, pensando di essere più al sicuro nei Paesi esteri che li ospitavano.

Adesso, con la diffusione globale della pandemia è scattata la corsa al rientro, chiesta dalle università e favorita dalla Farnesina che si prodiga per chiunque voglia tornare dall'estero.



La domanda che ogni genitore si sta facendo in queste ore è corretta. Proprio a questa specifica eventualità s'è pensato quando è stata diffusa una nota puntuale dal Governo: un solo familiare potrà andare a prendere la persona che arriva dall'estero. Quello spostamento verrà considerato come di necessità e prima di mettersi in movimento bisognerà scaricare e compilare il modulo specifico, precisando la motivazione e il percorso che si intende percorrere. La possibilità in questo caso è estesa anche per gli spostamenti fuori regione (ad esempio si può partire dalla città di Napoli per andare a prendere un figlio che sbarca a Fiumicino), è per questo motivo che il modulo dovrà contenere il percorso puntuale che si intende seguire.

All'arrivo la persona che viene dell'estero dovrà autodenunciarsi alle autorità sanitarie e sottoporsi a quattordici giorni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Attualmente non è previsto che l'isolamento venga esteso anche alla persona che è andata in aeroporto o in stazione per prelevare il congiunto arrivato da un Paese estero.

Questo vale solo per chi accoglie un congiunto proveniente dall'estero. Non viene considerato spostamento di necessità quello verso un'altra città d'Italia per andare a prendere un parente in buone condizioni fisiche che potrebbe muoversi autonomamente con i mezzi di trasporto pubblici.

