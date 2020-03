Coronavirus nel Napoletano. In strada col trolley, parte la caccia all’untore: erano marittimi sbarcati

La paura del contagio può giocare brutti scherzi. Come è successo a Ercolano, la scorsa notte, quando un gruppo di ragazzi, trascinando dietro di sè trolley e valigie, sono stati sorpresi a camminare per le strade della città. Dai balconi sono partiti insulti e minacce. Ma quei giovani non erano scappati dal Nord Italia per fuggire dai focolai del Coronavirus. Erano marittimi, lavoratori che tornavano a casa dopo essere sbarcati con regolare certificazione. A loro volta vittime dell’emergenza, perché rimasti senza lavoro a causa della pioggia di disdette arrivate anche sui collegamenti navali, che sono stati di conseguenza sospesi. Un episodio, l’ennesimo, dal quale traspare lo stato d’animo, la paura che condiziona la vita delle migliaia di famiglie costrette a rimanere chiuse in casa per l’incubo Coronavirus.

È successo martredì sera verso le 22. Otto giovani, valigie alla mano, stavano percorrendo a piedi via Panoramica, la strada principale che unisce la zona alta della città a via IV Novembre, l’arteria che conduce agli scavi archeologici. Improvvisamente il gruppo di “viaggiatori” si è visto recapitare una sfilza di insulti irripetibili. Tutto rigorosamente immortalato da un cellulare che nel giro di pochi secondi ha postato l’ennesimo “video choc” sui social. E così quel filmato è diventato virale, con oltre ottomila visualizzazioni, ed è finito all’attenzione degli amministratori comunali. È partita la caccia a quei ragazzi con la valigia. Già etichettati come emigranti “folli”, che in spregio alle regole erano tornati a casa per scappare dal Nord. Peccato che le apparenze spesso ingannano e il rischio di inciampare in una fake news è sempre dietro l’angolo, specie di questi tempi. Quei ragazzi, come si scoprirà nel corso della giornata, sono dei lavoratori tornati a casa dopo un imbarco, come accertato anche dalla certificazione di cui erano in possesso. Il gruppo era stato lasciato dall’autista di un mini bus all’uscita del casello autostradale di Ercolano. Da qui i marittimi, bagaglio alla mano, si sono incamminati per far rientro nelle proprie abitazioni. Una verità venuta fuori solo dopo che gli stessi familiari dei marittimi sono stati costretti a “giustificarsi” in rete per frenare la macchina dell’odio che si era messa in moto nel corso della notte. Anche il sindaco Ciro Bonajuto, dopo essersi informato su quanto era davvero successo nel corso della notte, ha tranquillizzato tutti, spiegando che uno dei ragazzi sbarcati era anche stato fermato per un controllo dalle forze dell’ordine e non presentava sintomi riconducibili alla malattia. La vicenda è così rientrata. Ciò che resta, però, è la paura. Il timore che lentamente sta avvelenando le vite di chi convive con l’incubo del contagio persone che ormai guardano con sospetto anche il vicino di casa.

GLI INCOSCIENTI

D’altra parte indisciplinati e incoscienti continuano purtroppo a scherzare con il fuoco. Dalla spiaggia al circolo ricreativo, sono solo alcune delle “evasioni” illegittime denunciate, questa volta a Portici, dalle forze dell’ordine. Il blitz eseguito da vigili, carabinieri e guardia di finanza porta alla luce l’insofferenza di alcuni cittadini a restare in casa, come previsto dalle misure anticontagio. Per esempio i cinque uomini sorpresi a giocare a carte in un circolo ricreativo dove fra l’altro era ancora attiva la mescita di bevande. Denunciate anche sette persone sorprese a prendere il sole in spiaggia e un sub. Situazione diversa al mercato, dove a seguito della sospensione di tutte le attività commerciali da parte del sindaco Cuomo le strade si sono di colpo svuotate. Già da ieri mattina le strette vie del centro storico porticese, dove era stato segnalato un eccessivo affollamento, si sono decongestionate.

