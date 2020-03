Coronavirus a Napoli, il medico consegna le ricette dal balcone per evitare il contagio

Ricette mediche consegnate “a distanza di sicurezza”, attraverso una finestra che da sulla strada. Una scena surreale ma che riassume tutta la paura e la prudenza che in queste ultime ore, anche i medici di famiglia hanno adottato con i propri assistiti.



Ultimo aggiornamento: 13:51

Le immagini che mostrano il dottore in, provengono dalla provincia di Napoli dove, - seppure in piena emergenza - i pazienti hanno raggiunto lo studio medico per ritirare le proprie prescrizioni. Una immagine ripresa con stupore e curiosità, in un momento in cui “la prudenza non è mai troppa”.