Coronavirus, 21enne napoletano scoperto ​alla guida senza aver mai preso la patente: minaccia gli agenti, arrestato

Gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle, hanno fermato in corso Meridionale ad Afragola un giovane a bordo di un’auto.. Genny Caputo, 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, e sanzionato per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020. Inoltre, è stato denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro perché priva di copertura assicurativa.