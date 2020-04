Coronavirus: a Napoli 14 nuovi contagi ma zero decessi, i guariti salgono a 219

LEGGI ANCHE

Nella città di Napoli nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi da coronavirus. Alle ore 11 di oggi, il numero dei morti resta stabile a 54.In aumento anche i positivi al Covid-19 che sono 874 con un incremento di 14 unità rispetto a ieri. Stabile il numero degli asintomatici che sono 154 mentre i ricoverati in ospedale sono 160 (+6) di cui in terapia intensiva 13 (+2). In isolamento domiciliare ci sono 441 persone (-19).