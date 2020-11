Il coronavirus sfonda a Napoli: quasi 2mila positivi solo in città, 6 morti

Sono 1.999 i nuovi casi di coronavirus registrati nella città di Napoli negli ultimi tre giorni, per un totale di 15.049 casi dall'inizio dell'emergenza Covid. Il dato è contenuto nel bollettino diffuso oggi dal Comune di Napoli sulla base dei dati forniti dalla Asl Napoli 1 Centro, a tre giorni di distanza dall'ultimo bollettino diffuso venerdì 30 ottobre.

APPROFONDIMENTI STATO E REGIONI Coronavirus, le richieste di De Luca al governo: congedi parentali,... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, il primario del Cardarelli: «Turni massacranti... IL CASO Covid in Campania, arrivano le tende militari negli ospedali ma...

LEGGI ANCHE Covid a Napoli, il primario del Cardarelli: «Turni massacranti nel pronto soccorso»

Rispetto a tre giorni fa si registrano 6 nuovi decessi (il totale dei deceduti è 199) e 538 nuovi guariti (il totale è 3.564). I residenti a Napoli attualmente positivi sono 11.286 (+1.455 rispetto a venerdì) dei quali 11.032 in isolamento domiciliare (+1.450) e 254 ricoverati in ospedale (+5) di cui 26 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a venerdì scorso). Il prossimo bollettino del Comune di Napoli sarà diffuso mercoledì 4 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA