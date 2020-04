Coronavirus, a Napoli 679 casi: 8 in più di ieri e c'è un decesso, i morti salgono a 37

LEGGI ANCHE

Sono 679 i casi di positività al coronavirus registrati a Napoli dall'inizio dell'emergenza.. I dati sono forniti dal Comune di Napoli e sono aggiornati alle ore 12 di oggi, lunedì 6 aprile.Sono 106 (+1) gli asintomatici, mentre sono 162 (+3) i ricoverati in ospedale di cui 14 in terapia intensiva, dato costante rispetto a ieri. Sono 472 (+3) le persone in isolamento domiciliare mentre resta costante il dato dei clinicamente guariti, 80, sale a 8 (+1) quello dei guariti che risultano negativi in due test consecutivi.