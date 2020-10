Sono 717 i nuovi casi di coronavirus emersi a Napoli città negli ultimi 2 giorni. È quanto si legge nel bollettino odierno diffuso dal Comune di Napoli sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Il totale dei casi di coronavirus registrati a Napoli dall'inizio dell'emergenza è 8.750: sono 171 le persone decedute (7 in più rispetto a lunedì 19 ottobre, data dell'ultimo bollettino diffuso) e 2.377 (+46) i guariti.

Sono 6.202 i residenti a Napoli attualmente positivi al coronavirus (+664 rispetto a lunedì), dei quali 6.015 (+651) in isolamento domiciliare e 187 (+13) ricoverati in ospedale, di cui 16 (+1) in terapia intensiva.

