Coronavirus, a Napoli ecco le strutture per accogliere personale sanitario e donne maltrattate

Enrico Panini, dell'Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo e dell’Assessore alla Salute e pari opportunità Francesca Menna, attiva una manifestazione di interesse per la disponibilità di alloggi alberghieri ed extra alberghieri a favore del personale sanitario durante l’emergenza da Covid-19.



LEGGI ANCHE Coronavirus in Campania, l'avvocato: «Mia cliente picchiata in casa dal marito»



Con questo atto deliberativo l’Amministrazione comunale chiede la disponibilità degli operatori del settore titolari di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ad accogliere gratuitamente personale ospedaliero che sta operando in città. Le strutture verranno poi ristorate, da parte dell’Amministrazione comunale, delle sole spese di "erogazione del servizio" (sanificazione ed utenze). Queste strutture, una volta individuate, saranno messe a disposizione di medici e infermieri che arrivano da fuori città o che hanno l’esigenza di non tornare presso il proprio luogo di residenza anche per cautela nei confronti dei familiari.



La seconda delibera prevede invece la ricognizione di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere per offrire un servizio di ospitalità temporanea e protetta, durante l’emergenza da Covid-19, a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori. L’atto porta la firma dell'Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo e dell'Assessore alle Pari Opportunità Francesca Menna ed anche in questo caso si apre alla ricerca e alla disponibilità di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che vogliano ospitare, durante questo periodo di necessario isolamento, donne o famiglie vittime di maltrattamenti che hanno bisogno di essere messe al riparo da un partner o da un genitore violento. Anche in questo caso nulla sarà dovuto da chi sarà ospitato mentre l'Amministrazione si farà carico delle spese relative alle utenze e alla sanificazione. La Giunta Comunale ha approvato nel pomeriggio due delle delibere previste in un pacchetto di azioni volte a intervenire nel supporto al personale ospedaliero che sta operando nella nostra città e più in generale sulle fragilità. La prima delibera, che porta la firma del Vicesindaco e Assessore al Bilancio, dell'Assessore alla Cultura e al Turismoe dell’Assessore alla Salute e pari opportunità Francesca Menna, attiva una manifestazione di interesse per la disponibilità di alloggi alberghieri ed extra alberghieri a favore del personale sanitario durante l’emergenza da Covid-19.. Le strutture verranno poi ristorate, da parte dell’Amministrazione comunale, delle sole spese di "erogazione del servizio" (sanificazione ed utenze). Queste strutture, una volta individuate, saranno messe a disposizione di medici e infermieri che arrivano da fuori città o che hanno l’esigenza di non tornare presso il proprio luogo di residenza anche per cautela nei confronti dei familiari.L’atto porta la firma dell'Assessore alla Cultura e al Turismoe dell'Assessore alle Pari Opportunitàed anche in questo caso si apre alla ricerca e alla disponibilità di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che vogliano ospitare, durante questo periodo di necessario isolamento, donne o famiglie vittime di maltrattamenti che hanno bisogno di essere messe al riparo da un partner o da un genitore violento. Anche in questo caso nulla sarà dovuto da chi sarà ospitato mentre l'Amministrazione si farà carico delle spese relative alle utenze e alla sanificazione.

La cronaca purtroppo ci restituisce ogni giorno episodi di violenza domestica che con l'obbligo di restare in casa possono sfociare in tragedie. Come amministrazione comunale sentiamo di dover mettere in campo tutto quanto è in nostro potere per costruire tutele nei confronti delle nostre concittadine per le quali la quarantena può trasformarsi in un incubo

commentano a margine della riunione di Giunta – svoltasi in videoconferenza - le assessore de Majo e Menna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA