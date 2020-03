Coronavirus a Napoli, due alunni regalano uno striscione ai carabinieri

Due alunni dell'Istituto Comprensivo «Toti Borsi Giurleo» di Ponticelli, nella mattinata di oggi, hanno simbolicamente consegnato ai Carabinieri - dalla loro abitazione - uno striscione decorato con un arcobaleno variopinto per ringraziarli dell'attività svolta sul territorio in questo periodo di emergenza.

Accogliendo con emozione l'iniziativa, promossa dall'attivista antiracket Anna Ferrara, il generale Canio Giuseppe La Gala ha così ringraziato i piccoli artisti: «Grazie a nome di tutti i Carabinieri del Provinciale di Napoli, che in questi giorni d'emergenza sono impegnati sul territorio, con grande senso del dovere e spirito di sacrificio, per far capire a tutti i cittadini l'importanza e la necessità di stare a casa». «Iniziative come queste riempiono il cuore di ogni Carabiniere e spingono tutti noi a lavorare con sempre crescente abnegazione e umanità - ha aggiunto il comandante provinciale dei Carabinieri - per raggiungere l'obiettivo di una responsabile adesione della popolazione al rispetto delle prescrizioni finalizzate a interrompere il contagio dell'epidemia».



Ultimo aggiornamento: 16:03

