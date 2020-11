Coronavirus a Napoli, l'appello inascoltato degli anestesisti. I pensionati: «Troppi pericoli»

L’appello è caduto nel vuoto: nessun anestesista in pensione ha accettato di tornare a lavorare negli ospedali della Asl Napoli 1 Centro in crisi per l’emergenza coronavirus e la carenza di personale in organico. «Nessuno si è ancora proposto», ha detto a Radio Crc il direttore generale Ciro Verdoliva, annunciando la firma di una delibera per assumere 40 giovani che si specializzeranno entro il 30 novembre, questa volta tramite concorso. «Speriamo di avere almeno una partecipazione, una graduatoria da cui poter attingere»: a disposizione della sua e di altre aziende sanitarie, questo l’obiettivo.

LEGGI ANCHE L'Asl Napoli1 assume 40 anesstesisti neolaureati

A giudicare dai dati diffusi dal sindacato Aaroi-Emac mancano complessivamente 400 rianimatori in Campania. Tanti, troppi se si considera che ne risultano in servizio meno di 1400. A distanza di tre giorni, il manager Verdoliva dunque rinnova l’invito ai professionisti anziani a farsi avanti: «Chiunque voglia aderire può scrivere a dir.generale@aslnapoli1centro.it».

E si mobilita pure Silvestro Scotti, il presidente dell’Ordine dei medici e chirurghi di Napoli, che alla Asl ha appena trasmesso l’elenco di tutti i colleghi anestesisti che sono in età pensionabile e a tutti i suoi iscritti ha inviato la stessa richiesta tramite la mailing list, dandone pubblicazione sul sito istituzionale. «Speriamo che da questo elenco possa emergere un aiuto concreto nella lotta al Covid», il messaggio lanciato ieri. Ma i destinatari dell’invito non sembrano interessati a farsi avanti.

A sintetizzare le ragioni del «no» è Vittoriano L’Abbate, ex sindacalista: 69 anni ben portati, di cui 42 in servizio proprio negli ospedali della Asl, dall’ex San Gennaro al Loreto Mare. «Durerei quanto un gatto in tangenziale», sostiene, spiegando che nella valutazione incide innanzitutto «la fragilità dovuta all’età». E poi, «gli standard nell’assistenza non paragonabili a quelli di altre realtà». «Accettare significa mettere in pericolo la propria incolumità e quella dei familiari», afferma. Verdoliva assicura, però, che i pensionati non sarebbero impiegati in reparti Covid, ma nelle sale operatorie»

«Ma quale struttura pubblica in città oggi può essere considerata sicura?», obietta L’Abbate, che riferisce che «a un collega, contattato direttamente, è stato proposto di affiancare un internista al pronto soccorso: non proprio un ambiente ideale per un sessantenne, stesso rischio che in rianimazione». Senza considerare che tanti medici con i capelli bianchi o anche sale e pepe, tra cui L’Abbate, garantiscono già una serie di prestazioni nelle cliniche private e convenzionate.

«Sto dando il mio contributo in un punto nascita, lasciare significherebbe creare un problema in un altro servizio di prima linea». Il rianimatore d’esperienza propone piuttosto di «assumere direttamente i colleghi che si trovano in altre regioni o all’estero, provenienti ad esempio dalle case di cura, e che vogliono rientrare». E aggiunge: «Un’altra soluzione è rivedere le tariffe per le ore aggiuntive effettuate fuori turni, ferme ai 60 euro all’ora concordati nel 2005. I rischi devono essere commisurati agli emolumenti».

Giuseppe Galano, presidente Aaroi-Emac in Campania e componente dell’unità di crisi regionale sul coronavirus, chiede che i giovani siano assunti a tempo indeterminato, anziché con contratti di sei mesi rinnovabili per altri sei, «in modo da offrire loro le garanzie opportune». Quanto ai pensionati, dichiara: «Anche io ho rivolto loro un appello, ma è chiaro che vanno utilizzati in reparti non Covid, perché non è pensabile che a una certa età indossino la tuta per ore, e debbono avere anche altre ampie rassicurazioni. Non ultima, la copertura dei costi dell’assicurazione personale per il rischio professionale in caso di rivalsa legale».

Ultimo aggiornamento: 3 Novembre, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA