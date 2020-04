Coronavirus a Napoli, l'appello di Maria malata di sclerosi multipla: «Fate presto con l'esito del tampone, ho 4 figli»

LEGGI ANCHE

Il suo video è diventato virale sui social. Dopo qualche ora che, 28enne napoletana, aveva raccontato il suo calvario personale in due minuti di filmato, scatenando un boom di condivisioni in rete, è arrivata la soluzione.«Avevo fatto richiesta del tampone per il Covid-19, il 28 marzo attraverso il mio medico curante» spiega la donna cheche, rende ancora più urgente accertare la presenza del virus. «Ho avuto per circa due settimane la febbre che nonostante gli antibiotici, si abbassava per poi risalire - racconta Maria, residente nel quartiere San Carlo all'Arena - l’episodio che mi ha spaventata è stata la paralisi delle gambe che è intervenuta, dopo qualche giorno che ho richiesto il tampone».La situazione della 28enne, che vive in casa con il marito e i tre minori, di cui il più piccolo ha un anno, è particolarmente critica perché «la paralisi potrebbe essere causata da una ricaduta della sclerosi» come indicato dal neurologo dell’ospedale San Paolo che ha la giovane donna in cura. «Il neurologo mi ha fatto presente che dovevo essere sottoposta urgentemente al tampone, per capire come assistermi riguardo il problema degli arti inferiori bloccati- aggiunge Maria- in tempi normali, avremmo fatto accertamenti in ospedale e poi flebo di cortisone per combattere la recidiva della malattia, se confermata ma con l’emergenza Coronavirus è tutto più complicato».«Mi hanno detto che probabilmente ci vorranno 5 giorni per il risultato ma nel mio caso, la paralisi della gambe potrebbe peggiorare senza interventi rapidi, ritenuti necessari anche da mio neurologo - conclude Maria - inoltre se dovessi essere negativa, non potrò comunque recarmi in ospedale per on rischiare di essere contagiata da immunodepressa».A questo punto il problema sarà come assistere Maria a casa, consentendole di fare flebo di cortisone che, in periodi normali, verrebbero garantire dall’assistenza ospedaliera. «Chiedo aiuto all’Asl e a tutte le istituzioni perché non posso permettermi di ammalarmi ancora di più, ho 4 bimbi da crescere».