all'Ospedale Loreto Mare di Napoli. Il reparto ha attualmente dieci posti nell'area protetta e ristrutturata per fronteggiare la malattia infettiva che si aggiungono ai dieci posti di terapia intensiva già attivi e pieni da alcuni giorni. In altre aree dell'ospedale proseguono intanto i lavori per i prossimi step del nosocomio che si trova a via Marina: martedì è prevista l'apertura di altri dieci posti di degenza e il sabato successivo gli ultimi dieci per arrivare al saldo finale di 40 posti di degenza ordinaria protetta covid19. I lavori proseguono anche per preparare i 20 posti di terapia sub intensiva. L'ospedale è stato diviso a metà, con un percorso protetto per i pazienti infettivi ed uno libero da pazienti per gli operatori sanitari senza protezioni e le forniture.



12:16

«Dalle otto di stamattina abbiamo attivato dieci posti di degenza ad alta intensità di cura al Loreto Mare, è un altro passo avanti nel programma che stiamo rispettando in modo puntuale» afferma il direttore generale dell'Asl Napoli 1che stamattina ha supervisionato il via al nuovo reparto dedicato al covid 19 nell'ospedale napoletano di via Marina. «Dalla prossima settimana - spiega Verdoliva - ci saranno gli altri trenta posti di degenza e così man mano andremo avanti nella programmazione del Loreto Mare dedicato al covid19». Inseme ai lavori, al Loreto Mare è proseguita in questi giorni anche la formazione dei medici e degli infermieri per conoscere e applicare le minuziose regole di sicurezza per operare in un ospedale che da generalista è diventato ormai un ospedale per malattie infettive. A supervisionarlo alcuni medici e infermieri in pensione dopo aver lavorato per molti anni al Cotugno, tra cui il primarioe il suo caposala dell'epoca. Verdoliva è impegnato anche nella preparazione dell'area accanto all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove sorgerà l'ospedale da campo che prevede 72 posti di terapia intensiva. «Oggi iniziamo - spiega - il getto di conglomerato cementizio per la piastra di appoggio delle strutture modulari che cominceranno ad arrivare dal 2 di aprile. Questi moduli daranno all'Ospedale del Mare i primi 24 posti letto di terapia intensiva dedicati al covid19. La programmazione è assolutamente puntale ed è in linea con il programma che abbiamo consegnato al presidente della Regione De Luca, che sta seguendo passo passo il nostro impegno e i nostri progressi».