Coronavirus a Napoli, aumenta il prezzo della frutta: «Bisogna denunciare»

Gli effetti del coronavirus sull’economia “locale” iniziano a farsi sentire e così, in alcuni punti della città, si riscontrano strani aumenti sul prezzo della frutta. I rincari – su determinati prodotti – sono anche del 20% come confermano gli stessi esercenti e sarebbero dovuti, alla riduzione dei trasporti di questi ultimi giorni. Restrizioni nei rifornimenti che però non si è mai registrata e che – come assicura Federconsumatori – viene garantita ancora con la stessa frequenza.



«Ci troviamo di fronte a dei veri speculatori – afferma il presidente di Federconsumatori Campania– che vanno segnalati a chi di dovere. Tutta la filiera che garantisce il rifornimento ai negozi ortofrutticoli è ancora in piedi e questo non dovrebbe accadere. Ci sono stati numerosi controlli questa settimana da parte della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, a cui invitiamo i cittadini a denunciare queste realtà di abusivismo fuorilegge».

Un vero sciacallaggio che, bisogna dirlo, non riguarda tutti. C’è anche chi – proprio per l’aumento della spesa dei consumatori – ha deciso di ridurre i prezzi. «Non c’è da generalizzare – conclude Stornaiuolo – perché i commercianti onesti sono ancora la maggioranza. Noi ci affidiamo a loro e speriamo che questi approfittatori possano essere segnalati alle autorità competenti, per essere neutralizzati e messi in condizione di non imbrogliare più i nostri concittadini».



