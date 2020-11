Covid a Napoli, 40 bambini ricoverati al Santobono in un mese: due sono in rianimazione

Sono stati 40 i bambini positivi al covid ricoverati nell'ospedale pediatrico Santobono Pausillipon di Napoli, nel mese di ottobre. Ad oggi sono 7 i ricoverati, dei quali due in rianimazione (uno è affetto da polmonite dovuta al Covid-19). «Abbiamo assistito a un incremento più che notevole dei ricoveri per covid - dice Anna Maria Minicucci, direttore generale dell'ospedale pediatrico - A settembre ne avevamo avuti soltanto 7». Nel mese di ottobre, al Santobono ci sono stati 4 piccoli pazienti ricoverati, i cui lettini sono stati provvisti di telecamere per un video collegamento costante con i genitori. «Avevano genitori positivi in isolamento domiciliare - fa sapere Minicucci - di conseguenza impossibilitati a stare con i loro figli. Li hanno visti a distanza grazie a queste telecamere».

Laddove possibile, per i piccoli paucisintomatici, viene disposto il rientro a casa e vengono seguiti a distanza. Per gli altri, sono stati realizzati appositi reparti nel Padiglione Torre dove vengono ricoverati assieme alle mamme «perché il bambino ha sempre diritto alla sua mamma». Sono degenze singole o al massimo doppie. «I piccoli pazienti - spiega - arrivano da noi se il reparto dedicato ai bambini positivi, allestito al Policlinico, si satura. Per fortuna il covid ci travolge di meno perché la forma pediatrica non evolve in situazioni complesse».

