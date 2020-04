ome mostrato da diverse segnalazioni dei cittadini fatte al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, ancor prima della fine della fase 1 gli autobus di linea sono risultati pericolosamente sovraffollati in relazioni alle normative di sicurezza per contrastare l’epidemia.



Con l'entrata nella fase 2 dell'emergenza sanitaria da Coronavirus i mezzi del trasporto pubblico vedranno crescere repentinamente il flusso di utenti. Nel territorio campano, c

Con l’entrata nella seconda fase di questa emergenza occorrerà trovare soluzioni idonee alla situazione del trasporto pubblico, soprattutto per ciò che concerne gli autobus, sempre sovraffollati. Occorre intervenire per evitare che gli assembramenti sui mezzi di trasporto possano far ripartire pericolosamente i contagi, quindi occorro sono soluzioni che possano regolare il flusso di utenti e allo stesso tempo smascherare i furbetti del ticket di viaggio. Abbiamo pensato a tre alternative: installare dei tornelli in corrispondenza della salita e della discesa degli autobus; dei controllori fissi a borde delle vetture, infine c’è una soluzione un po' retro ma che era efficace, ossia la presenza a bordo del bigliettaio. Adottare queste soluzioni permetterà di evitare che all’interno dei mezzi capitino spiacevoli situazioni, sarà dunque anche un sistema per tutelare la sicurezza dei conducenti, che hanno il diritto di lavorare senza alcun rischio. Abbiamo inviato queste nostre proposte al Governatore della Campania De Luca e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli

sono state le parole del Consigliere Borrelli.

