Coronavirus, l'ira dell'assessore a Napoli: «No alla caccia agli untori»

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si eviti la caccia alle streghe o peggio all'untore». Annamaria Palmieri, assessore all'Istruzione del Comune di Napoli, non ha avuto alcuna segnalazione dalle scuole dove studiano alunni cinesi. «Neanche l'istituto Capuozzo - spiega - mi ha segnalato problematiche e bene ha fatto la preside a ribadire che non esistono protocolli esclusivi e a non chiudere la porta ai suoi alunni malgrado l'allarme per il coronavirus». Eppure tra i genitori serpeggia il malessere, soprattutto per quegli studenti partiti da Napoli per la Cina quando è scoppiata l'epidemia. Due di questi ragazzi sono attesi in classe domani e le mamme, come raccontato dal Mattino, si interrogano sul da farsi. «In realtà - spiega Palma Sopito, una delle mamme della Capuozzo, istituto comprensivo al Centro Direzionale - c'è solo una richiesta di rassicurazioni, l'unica preoccupazione è che non siano stati fatti i necessari controlli sanitari sul contagio del virus. «Ma di sicuro - chiarisce - nessuno ha intenzione di discriminare i compagni di scuola cinesi, nessuno vuole isolare la comunità. Non so cosa accadrà domani all'apertura della scuola ma credo che alcune mamme non vogliano far entrare i figli in classe, mi auguro che non sia così basta chiarire la situazione». Alla Miraglia di piazza Nazionale la situazione non è differente. Anche nella scuola che ha anche la materna c'è tensione. «Non capisco - dice Paola - perché ci sia tanto allarmismo nella scuola di mio figlio, è vero che ci sono molti alunni cinesi ma nessuno di loro è andato in Cina per le vacanze natalizie, si dovrebbero piuttosto preoccupare della pulizia delle classi, tra poco saremo costrette noi mamme a pulire».«Quanti sono i casi di coronavirus accertati fino ad oggi? Due. Allora i genitori temono il contagio solo perché i ragazzi sono stati in Cina? Sanno la provenienze? Io credo di no. Tornare dalla Cina, dove peraltro hanno sospeso tutti i voli, non significa tornare da Wuhan. Credo siano tornati prima. Il punto è che a volte l'allarmismo nasce dalla disinformazione e su questo occorre evitare inutili tensioni».«Ritengo che abbia ragione. I protocolli peraltro vengono decisi a livello centrale, non certo a livello comunale. In questo momento non c'è un problema, non c'è stato segnalato alcun caso. E, ribadisco, nessuna determinazione può essere assunta senza indicazioni degli organi competenti. Gli interlocutori sono istituzionali. È evidente che ci atterremo, non solo noi, ma a livello nazionale, a quanto verrà deciso dai ministeri della Salute e dell'Istruzione».«Sì, non voglio sminuire quanto sta accadendo in Cina, è evidente. Ma mi ha fatto un certo effetto vedere allo scalo di Capodichino persone italiane con la mascherina pur dovendo imbarcarsi su un volo per destinazioni italiane. È evidente un eccesso di allarmismo malgrado i casi di contagio siano, allo stato attuale, solo due. Stiamo attenti a generare panico e soprattutto ad isolare alunni cinesi e le loro famiglie presenti nel nostro territorio alle quali deve andare, invece, tutto il nostro sostegno».«Insisto sull'assenza di casi, peraltro non dimentichiamoci che il cordone sanitario non è stato attivato oggi, ma già da dieci giorni e che dunque tutte le misure necessarie a tutela della salute pubblica sono state messe in atto. Basta alla caccia alle streghe, ci si attenga alle indicazioni che vengono fornite. Ed evitiamo esclusioni di sorta. Sarebbe un atteggiamento inaccettabile. È evidente che noi per primi stiamo monitorando l'evolversi della situazione. Ma, insisto, stop alla caccia agli untori».