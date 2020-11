Arzano non è più zona rossa: in città ancora 991 positivi al Covid

Il comune di Arzano da oggi non è più zona rossa. Sono scadute a mezzanotte le misure restrittive, in vigore dallo scorso 21 ottobre per effetto di un'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che prevedevano il divieto di allontanamento e di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività dei pubblici uffici e delle attività commerciali e produttive. Da oggi quindi Arzano è zona «gialla» come il resto della Campania.

La zona rossa era stata decisa alla luce di un incremento dei contagi tra il 29 settembre e il 20 ottobre quantificato dalla Asl Napoli 2 Nord nel 209,4%. Secondo quanto si legge nell'aggiornamento sui casi da coronavirus in città pubblicato sul sito del Comune di Arzano e aggiornato alle ore 12 di oggi, sono 991 le persone attualmente positive, 250 i guariti.

