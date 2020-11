Napoli: 29enne positivo al Covid ​esce di casa e viene denunciato

Controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli per i Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero. Invito alle persone nell’uso coscienzioso delle mascherine ma anche sanzioni e denunce. I militari della stazione di Marianella hanno denunciato un 29enne. L’uomo - nonostante il divieto di uscire dalla propria abitazione perché positivo al covid – è stato trovato in strada poco distante da casa sua. Durante i controlli, i Carabinieri hanno anche sanzionato il titolare di un bar in via Santa Maria a Cubito. L’uomo consentiva ai clienti di consumare all’interno del locale nonostante il divieto imposto dalle recenti normative anti-contagio. 5 sono i giorni di sospensione per l’attività commerciale e 680 gli euro da pagare per la sanzione irrogata.

