Covid, altre quattro vittime ​a Torre Annunziata

Quattro vittime a causa del Covid-19 a Torre Annunziata. Ad annunciare il nuovo, drammatico bilancio legato alle vittime dell'emergenza epidemiologica nella città vesuviana è il sindaco Vincenzo Ascione che, in una nota, sottolinea anche come allo stesso tempo siano stati segnalati 23 nuovi casi di contagi ma anche 76 guarigioni. «Con profondo dolore apprendiamo la notizia di altri quattro decessi da Covid-19 nella nostra città - afferma il primo cittadino - Sebbene i numeri relativi ai contagi appaiano in calo, il virus continua a sottrarre tantissime persone all'affetto dei propri cari. Circostanze che suscitano in tutti noi profondi sentimenti di tristezza. L'amministrazione comunale è vicina ai familiari delle vittime, ai quali esprime il proprio cordoglio». Stando ai numeri forniti dal sindaco Ascione, il dato complessivo dei soggetti attualmente positivi cala sotto quota 400: per l'esattezza è adesso di 360, con dieci soggetti costretti al ricovero. Il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia si attesta invece a quota 17.

